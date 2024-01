EON Aktie: Was für ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Die Aktie von Eon verzeichnet derzeit eine positive Entwicklung gemäß der technischen Analyse. Die 200-Tage-Linie liegt bei 11,57 EUR, was derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 12,665 EUR beträgt +9,46 Prozent, was auf eine positive Entwicklung hindeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 12,03 EUR zeigt sich mit einem Abstand von +5,28 Prozent ein positives Signal. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist ebenfalls positiv, mit 11 positiven Tagen und nur einem negativen Tag in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme haben ebenfalls mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils in die "Gut"-Richtung zeigen. Insgesamt erhält die Anlegerstimmung eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividende liegt die Dividendenrendite von Eon derzeit bei 4,07 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,48 Prozent liegt. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 35, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 42,48 führt zu einer neutralen Bewertung. In Summe ergibt sich daher insgesamt eine neutrale RSI-Bewertung für Eon.