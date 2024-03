EON Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Der Aktienkurs von Eon hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,7 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche eine Outperformance von +21,15 Prozent bedeutet. Auch im "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite von Eon mit 21,15 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv für Eon. In den vergangenen Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Allerdings zeigen sich 6 negative und 2 positive Signale, weshalb sich auf dieser Stufe eine "Schlecht" Empfehlung ableiten lässt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Eon liegt bei 53,85, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Kommunikation über Eon in den sozialen Medien zeigt keine eindeutige Veränderung in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Jedoch wurde über das Unternehmen deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating führt.