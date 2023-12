EON Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Der Aktienkurs von Eon wird im Branchenvergleich betrachtet und zeigt eine herausragende Performance. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" verzeichnet Eon eine Rendite von 35,13 Prozent, was mehr als 35 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Multi-Dienstprogramme"-Branche in den letzten 12 Monaten von 0,37 Prozent liegt Eon mit 34,77 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Eon liegt bei 70,63, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 30, was als neutral betrachtet wird und somit zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eon liegt bei 50, im Vergleich zu einem Branchen-KGV von 209,95 für "Multi-Dienstprogramme". Damit ist die Aktie unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass die Eon-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt über dem Schlusskurs liegt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.