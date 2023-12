EON Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Eon diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen dominierten. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen verstärkt mit positiven Themen rund um Eon, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führte. Allerdings zeigen weitere Untersuchungen, dass auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was insgesamt zu einer "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anlegerstimmung insgesamt jedoch eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Eon mit 12,18 EUR derzeit +4,1 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +6,01 Prozent liegt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eon bei 50,17 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 76 Prozent in der Branche "Multi-Dienstprogramme". Dies führt zu einer unterbewerteten Einschätzung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Eon mit 35,13 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 0,15 Prozent in der "Multi-Dienstprogramme"-Branche. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

