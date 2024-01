EON Aktie: So kann es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Der Aktienkurs von Eon im Vergleich zu anderen Unternehmen im Versorgungsunternehmen-Sektor hat eine bemerkenswerte Performance gezeigt. Mit einer Rendite von 36,15 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt Eon um 34 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Selbst im Vergleich zur Multi-Dienstprogramme-Branche, die eine mittlere Rendite von 1,72 Prozent aufweist, übertrifft Eon diese um 34,43 Prozent. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eon bei 50,17, was unter dem Branchendurchschnitt von 211,45 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist, und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI von Eon in den letzten 7 Tagen liegt bei 9,89 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25, der den etwas längerfristigen Trend misst, liegt bei 35,75, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anlegerstimmung zu Eon war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in sozialen Medien als auch in Kommentaren und Wortmeldungen. Die Auswertung ergab 5 positive und 2 negative Signale, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Insgesamt zeigt die Performance von Eon in verschiedenen Kategorien eine gute Entwicklung, was zu einer positiven Einstufung führt.