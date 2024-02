EON Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Eon-Aktie haben sich im letzten Monat verschlechtert, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Diskussionsintensität hat abgenommen, und die Aktie hat an Aufmerksamkeit verloren. Dies spiegelt sich in einem weiteren "Schlecht"-Rating wider.

In Bezug auf die Dividende liegt Eon mit einer Ausschüttung von 4,07 % unter dem Branchendurchschnitt von 5,63 %. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt die Rendite der Eon-Aktie mit 30,38 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von -1,19 Prozent. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eon mit einem Wert von 50,17 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 211,82. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.