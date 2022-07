EON Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

An der Heimatbörse Xetra notiert Eon per 30.06.2022, 03:24 Uhr bei 8.39 EUR. Eon zählt zum Segment "Multi-Hilfsprogramme".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Eon lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was eine Einschätzung als "Sell"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Eon in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Eon erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Eon vor. Eon erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Eon hat mit einer Dividendenrendite von 5,6 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (3.62%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche beträgt +1,98. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Eon-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

