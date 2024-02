EON Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eon beträgt 50, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 212,5 für "Multi-Dienstprogramme" unter dem Durchschnitt liegt. Nach fundamentalen Kriterien ist Eon daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 zeigt an, dass Eon derzeit überkauft ist und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Eon weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Eon-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen haben jedoch in den letzten zwei Wochen ein Überhand von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im Branchenvergleich erzielte Eon in den letzten 12 Monaten eine Performance von 30,38 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche im Durchschnitt um -0,86 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +31,24 Prozent im Branchenvergleich und einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.