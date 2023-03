EON Aktie: Neue Entwicklungen und beeindruckende Ergebnisse

Der EON Aktienkurs steht am 12.03.2023 bei 10,21 Euro an der Börse F und das Unternehmen ist in der Kategorie Utilities/Utilities-Diversified gelistet.

Rentabilität: Welche Renditen bietet der Energiekonzern?

Die EON Aktie zeigt eine Dividendenrendite von aktuell 4,8 Prozent. Diese liegt zwar unter dem Branchendurchschnitt von 4,38%, jedoch ist die Differenz zum Durchschnittswert von 8,75% nicht zu groß. Somit bewegt sich die Aktie innerhalb des Korridors und wird von der Redaktion als “Gut” eingeschätzt.

Zu beachten ist hierbei jedoch, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist und sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Potenzial nach oben: Analyse und Einschätzungen zur EON-Aktie

Die EON Aktie liegt aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5.64 deutlich...