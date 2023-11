EON Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Eon hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 46,64 Prozent erzielt. Im Vergleich stiegen ähnliche Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche im Durchschnitt um 0,08 Prozent, was bedeutet, dass Eon eine Outperformance von +46,56 Prozent aufweist. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0,08 Prozent. Eon lag 46,56 Prozent über diesem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird Eon in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass die Meinungen und Stimmungen rund um Eon überwiegend positiv sind. Insgesamt wurden in den letzten beiden Wochen mehr positive als negative Meinungen geäußert. Das Unternehmen erhält daher eine Bewertung als "Gut" Aktie. Es wurden sechs Handelssignale ermittelt, davon zwei positive und vier negative, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung die Aktie von Eon als "Gut" angemessen bewertet.

Das Sentiment und Buzz rund um Eon wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und eine negative Rate der Stimmungsänderung verzeichnet. Insgesamt wird Eon in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft.

Bei der fundamentalen Bewertung spielt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eine Rolle. Ein niedrigeres KGV deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick günstiger erscheint. Mit einem KGV von 49,83 liegt Eon unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der Abstand beträgt 74 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Multi-Dienstprogramme" von 189. Aufgrund des niedrigeren KGVs wird die Aktie als "günstig" eingestuft.

