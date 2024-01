EON Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Der Relative Strength Index (RSI) der Eon liegt bei 50,61 und zeigt somit eine neutrale Situation an, weder überkauft noch -verkauft. Dieser Wert wird durch die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen indiziert. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI von 48, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Eon in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet die Eon derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Multi-Dienstprogramme. Der Unterschied beträgt 1,41 Prozentpunkte (4,07 % gegenüber 5,48 %), was der Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" einbringt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Eon-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 11,58 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 12,535 EUR liegt, was einem Unterschied von +8,25 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Informationen wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (12,08 EUR) und des letzten Schlusskurses (12,535 EUR) ergibt sich eine Bewertung als "Neutral". Insgesamt wird die Eon-Aktie aufgrund der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich hat die Eon-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,64 Prozent erzielt, was 29,17 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Versorgungsunternehmen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" beträgt 1,47 Prozent, wobei die Eon aktuell 29,17 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.