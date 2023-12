EON Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Die Eon-Aktie zeigt sich in verschiedenen Bereichen als robust und stabil. Die Dividendenrendite beträgt 4,64 Prozent, was nur knapp unter dem Branchendurchschnitt von 5,64 Prozent liegt. Insgesamt wird die Dividendenpolitik als "Neutral" bewertet. Das Anleger-Sentiment ist positiv, mit vorwiegend positiven Meinungen in den sozialen Medien. Trotz einiger "Schlecht"-Signale wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" bewertet.

Fundamental betrachtet wird die Eon-Aktie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit 50,17 insgesamt 76 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Multi-Dienstprogramme" (208,42). Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine stabile Entwicklung. Bei einem RSI von 32,43 wird die Bewertung als "Neutral" abgegeben, während der RSI25 bei 24,76 liegt und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut" für die Eon-Aktie.