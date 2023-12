EON Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Die Aktie des Energieversorgungsunternehmens Eon wird derzeit von verschiedenen Analysemethoden positiv bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie sowohl in einem längerfristigen Aufwärtstrend als auch in einem kurzfristigen Trend liegt. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 11,43 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 12,52 EUR liegt, was einer Abweichung von +9,54 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 11,54 EUR wird mit einem letzten Schlusskurs über diesem Wert von +8,49 Prozent positiv bewertet. Somit erhält Eon auf Basis der trendfolgenden Indikatoren insgesamt ein "Gut"-Rating.

Auch das Anleger-Sentiment fällt positiv aus, da vor allem in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zu der Aktie veröffentlicht wurden. Allerdings zeigen analytische Untersuchungen auch einige "Schlecht"-Signale, die insgesamt zu einem neutralen Sentiment führen.

In der fundamentalen Analyse wird die Eon-Aktie als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 50,17 insgesamt 76 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls positive Werte, da sowohl der RSI als auch der RSI25 zu einer Einstufung als "Gut" führen.

Insgesamt führen die verschiedenen Analysemethoden zu einer positiven Bewertung der Eon-Aktie, die als "Gut" eingestuft wird.