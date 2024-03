EON Aktie: Ist das noch wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Das Internet hat einen spürbaren Einfluss auf die Stimmung und Diskussion über Aktien in den sozialen Medien. Bei Eon zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eon mit einem Wert von 50,17 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 201,69. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine positive Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Eon weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Eon bei 11,68 EUR. Der Aktienkurs liegt bei 12,33 EUR, was zu einer positiven Bewertung führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Befund.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine positive Gesamtbewertung der Eon-Aktie.