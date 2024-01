EON Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Derzeit zahlt Eon niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Multi-Dienstprogramme. Der Unterschied beträgt 1,41 Prozentpunkte (4,07 % gegenüber 5,48 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Unsere Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können. Die Stimmung für Eon hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert. Daher bewerten wir die Aktie als "Neutral". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Daher erhält Eon eine "Schlecht"-Bewertung für die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Bei der Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Eon-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Wert von 11,58 EUR. Der letzte Schlusskurs (12,535 EUR) liegt damit deutlich darüber (Unterschied +8,25 Prozent). Auf dieser Basis bewerten wir die Aktie als "Gut". Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 12,08 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt (+3,77 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine Bewertung der Eon-Aktie als "Neutral". Insgesamt wird die Eon-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Eon liegt bei 50,61, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 für die Eon bewegt sich bei 48, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.