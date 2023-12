EON Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Eon in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Es wurde deutlich weniger über Eon diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating, wodurch die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating erhält.

Bei der technischen Analyse ergibt sich, dass Eon derzeit einen positiven Trend aufweist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 11,39 EUR, während der Kurs der Aktie bei 12,45 EUR liegt, was einer Abweichung von +9,31 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 11,43 EUR, was einer Abweichung von +8,92 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Die Anleger-Stimmung bezüglich Eon war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss, nach Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien. Auch wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Einstufung auf dieser Ebene als "Gut". Zusätzlich wurden 7 Schlecht-Signale herausgefiltert, wodurch die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Auf fundamentalen Kriterien basierend, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eon bei 50,17, was unter dem Branchendurchschnitt (76 Prozent) liegt. Die Branche "Multi-Dienstprogramme" weist einen Wert von 208,37 auf. Auf dieser Basis wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.