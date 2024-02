EON Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Der Aktienkurs von Eon im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" ist um 30,38 Prozent gestiegen, was mehr als 31 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Multi-Dienstprogramme" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -0,35 Prozent, während Eon mit 30,73 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eon mit einem Wert von 50,17 deutlich günstiger als das Branchenmittel von 212,45 ist. Dies führt zu einer Unterbewertung von 76 Prozent, weshalb der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein überwiegend positives Stimmungsbild rund um die Aktie von Eon. In den vergangenen Wochen wurden vermehrt positive Meinungen und Themen geäußert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Trotzdem ergeben sich auch drei Handelssignale, wovon eines positiv und zwei negativ sind, was zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Insgesamt wird die Anlegerstimmung jedoch als angemessen bewertet.

In der technischen Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) einen Wert von 37,18 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 43, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Neutral".