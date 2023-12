EON Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Eon in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Eon wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 35,13 Prozent erzielt. Dies liegt 37,13 Prozent über dem Durchschnitt (-1,99 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Multi-Dienstprogramme" beträgt -1,99 Prozent. Eon liegt aktuell 37,13 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 50,17 liegt Eon unter dem Branchendurchschnitt (76 Prozent). Die Branche "Multi-Dienstprogramme" weist einen Wert von 208,37 auf. Die Aktie ist damit aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Eon-Aktie hat einen Wert von 11 und deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist und erhält eine "Gut"-Bewertung. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen (23,92) und auch hier zeigt sich, dass die Aktie überverkauft ist. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Eon.

