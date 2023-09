EON-Aktie: Analysten empfehlen Kauf mit Kursziel von 13,11 EUR

Die Aktien von EON haben am gestrigen Börsentag eine positive Entwicklung hingelegt und sich in den vergangenen fünf Handelstagen um +2,62% erhöht. Die Stimmung auf dem Markt ist daher derzeit durchaus optimistisch. Mehrere Bankanalysten sind ebenfalls positiv eingestellt und bewerten die Aktie als “Kauf”. Das mittelfristige Kursziel für die EON-Aktie beträgt 13,11 EUR, was einem Potenzial von +13,60% entspricht.

• Am 11.09.2023 hat die EON-Aktie um +1,10% zugelegt

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 13,11 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,87

Konkret empfehlen sieben Analysten den Kauf der Aktie und weitere 14 Experten sehen sie als attraktiv an; neun geben eine neutrale Bewertung ab und nur einer rät zum Verkauf. Damit liegt der Anteil positiver Empfehlungen bei insgesamt +67,74%. Ein weiteres positives Signal...