EON Aktie: Analyse zur aktuellen Entwicklung und Prognose für potenzielle Investoren

Die EON-Aktie verzeichnet einen Durchschnittsschlusskurs von 9,02 EUR über die letzten 200 Handelstage. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 10,16 EUR (+12,66 Prozent Unterschied), was aus charttechnischer Sicht eine gute Bewertung erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt wird ebenfalls oft in der Chartanalyse berücksichtigt und hier liegt der letzte Schlusskurs mit +1,16 Prozent Abweichung nahe am gleitenden Durchschnitt von 10,16 EUR. Somit erhält die EON-Aktie auch für diesen Wert ein neutrales Rating.

Fundamentale Bewertung von einem der größten Unternehmen Deutschlands

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von EON beträgt derzeit lediglich 5,67 Euro. Im Vergleich zur Branche ist dies ein Rückgang um 887,3 Prozent. Während die durchschnittliche KGV-Rate im Bereich Utilities-Diversified bei 55,98 liegt, bewertet die Börse EON...