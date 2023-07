EOG Resources Inc: Positive Kursentwicklung trotz erwartetem Umsatz- und Gewinnrückgang im 3. Quartal

ARTIKEL:

In gut 3 Monaten wird das Unternehmen EOG Resources Inc seinen Aktionären die Geschäftszahlen für das dritte Quartal präsentieren. Auf welchen Umsatz und Gewinn dürfen sie sich einstellen? Und wie hat sich die EOG Resources Inc Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Es sind nur noch 101 Tage, bis die EOG Resources Inc Aktie nach Börsenschluss ihre neuesten Quartalszahlen bekannt gibt. Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 64,28 Mrd. EUR und sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Denn aktuellen Analyse zufolge rechnen Experten mit einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Während das Unternehmen im dritten Quartal 2022 noch einen Umsatz von 6,82 Mrd. EUR verzeichnete, wird jetzt mit einem Rückgang um -21,20 Prozent auf 5,10 Mrd. EUR gerechnet....