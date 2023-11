EOG Quartalszahlen bald präsentiert: Umsatzanstieg und Gewinnerwartungen im Fokus

Houston, Vereinigte Staaten – In nur noch 104 Tagen wird das EOG Unternehmen seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der EOG Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Das börsennotierte Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 70,21 Mrd. EUR. Vor Börseneröffnung werden die neuen Quartalszahlen präsentiert, auf die alle gespannt warten. Laut aktuellen Datenanalysen rechnen Analystenhäuser mit einem deutlichen Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorquartal. Im vierten Quartal 2022 konnte EOG einen Umsatz von 6,26 Mrd. EUR verzeichnen, während nun ein Anstieg um +60,34 Prozent auf 10,03 Mrd. EUR erwartet wird. Auch der Gewinn soll steigen und voraussichtlich um +58,58 Prozent auf 3,36 Mrd. EUR anwachsen.

Die Prognosen für das Gesamtjahr sehen ebenfalls vielversprechend aus: Experten gehen davon aus, dass der Umsatz um +60,34 Prozent auf insgesamt 11,23 Mrd. EUR steigt und damit weiterhin positiv bleibt. Zum Vergleich: Im Vorjahr betrug der Gewinn noch 7,08 Mrd.EUR und soll nun voraussichtlich um +58,58 Prozent auf 11,23 Mrd.EUR ansteigen.Der Gewinn pro Aktie wird sich laut Expertenschätzungen im Jahresvergleich auf 12,60 EUR belaufen.

Die Reaktion der Aktionäre ist jedoch gemischt. In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs um -2,89 Prozent verändert. Einige Anleger greifen die Quartalsschätzungen daher nicht vorab auf.

Analysten haben eine positive Einschätzung für den Aktienkurs von EOG in den nächsten 12 Monaten abgegeben. Der prognostizierte Kurs liegt bei 136,67 EUR, was einen Gewinn von +19,99 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs bedeuten würde. Anleger, die jetzt einsteigen möchten, können laut Expertenschätzungen mit einem Gewinn von +19,99 Prozent in zwölf Monaten rechnen.

Die Charttechnik zeigt jedoch einen stark negativen Kurstrend bei EOG. Der Gleitende Durchschnitt 50 bietet derzeit keine Unterstützung.

Fazit:

EOG wird in Kürze seine Quartalszahlen präsentieren und sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Die Schätzungen deuten auf einen deutlichen Umsatz- und Gewinnanstieg hin. Dennoch bleibt abzuwarten, wie die Aktionäre darauf reagieren werden und ob sich der negative Kurstrend fortsetzt.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre EOG-Analyse von 09.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich EOG jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur EOG Aktie

