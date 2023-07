EOG-Aktien: Erwarteter Umsatzrückgang von 20% in Q3 trotz Optimismus der Aktionäre

EOG kommt eines der größten Energieunternehmen der Welt zu. Die Aktie des Unternehmens hat in den letzten 30 Tagen leicht an Wert verloren. Ein Grund könnte die bevorstehende Veröffentlichung der Quartalszahlen sein, auf die Aktionäre und Analysten gespannt warten.

Laut aktuellen Schätzungen wird erwartet, dass EOG im dritten Quartal einen Umsatzrückgang von 20% verzeichnen wird. Der Gewinn wird voraussichtlich um 24% fallen. Auf Jahressicht prognostizieren Analysten ebenfalls negative Trends mit einem erwarteten Umsatzrückgang von 9,3% und einem Gewinnrückgang von 17,4%.

Trotz dieser Zahlen sind einige Aktionäre optimistisch und glauben, dass die Aktie langfristig an Wert gewinnen wird. Analysten schätzen den Aktienkurs in den nächsten 12 Monaten auf rund 129,41 EUR ein, was einen potenziellen Gewinn von etwa +22,18%...