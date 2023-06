EOG Aktie: Das ist beeindruckend!

Für die Aktie Eog stehen per 12.06.2023, 19:43 Uhr 116.25 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Eog zählt zum Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Nach einem bewährten Schema haben wir Eog auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Derzeit schüttet Eog niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt 4,14 Prozentpunkte (3,08 % gegenüber 7,21 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Eog erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 19 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 17 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Eog vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (148,89 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 28,08 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 116,25 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Eog erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Eog beträgt das aktuelle KGV 8,59. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" haben im Durchschnitt ein KGV von 32, Eog ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.