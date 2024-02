EOG Aktie: Das darf nicht wahr sein!

In den letzten vier Wochen konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei der Aktie von Eog in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Die Kommunikationsfrequenz hat sich in diesem Zeitraum weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" auf dieser Stufe führt.

Die derzeitige Dividendenrendite von Eog beträgt 3,13 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 25,12 % im Bereich "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, mit einer Differenz von 21,99 Prozentpunkten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt die Rendite von Eog mit -6,48 Prozent um mehr als 35 Prozent darunter. Die "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 28,44 Prozent, wobei Eog mit 34,93 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit positiven Themen an drei Tagen und überwiegend negativer Kommunikation an sieben Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion dagegen hauptsächlich von positiven Themen geprägt. Aufgrund statistischer Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.