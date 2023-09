EOG Aktie auf Aufwärtstrend: Erwartungen und Prognosen vor Quartalszahlen

Die EOG Aktie befindet sich derzeit in einem Aufwärtstrend und hat in den letzten Wochen eine starke Performance gezeigt. Der Kurs hat eine positive Tendenz und bewegt sich aktuell nahe an einem wichtigen Widerstand bei 125,45 EUR. Sollte dieser Widerstand durchbrochen werden, könnte die Aktie weiteres Aufwärtspotenzial haben und bis zur nächsten Widerstandsmarke bei 138,55 EUR steigen.

Es ist jedoch auch möglich, dass die EOG Aktie vorerst an dem aktuellen Widerstand abprallt und wieder nach unten korrigiert. In diesem Fall wäre mit einer Unterstützung bei 118,25 EUR zu rechnen.

Die technische Analyse deutet also darauf hin, dass es kurzfristig Chancen für Anleger geben könnte. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Charttechnik keine Garantie für zukünftige Kursentwicklungen ist und auch andere Faktoren wie...