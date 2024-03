EOG Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die technische Analyse der Eog basiert auf dem gleitenden Durchschnittskurs und zeigt, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 121,45 USD, während der Kurs der Aktie bei 123,79 USD liegt, was einer Abweichung von +1,93 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 114,88 USD, was einer Abweichung von +7,76 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert klassifiziert. Insgesamt wird die Eog daher als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche erzielte die Eog in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,29 Prozent, was jedoch eine Underperformance von -11,59 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im "Energie"-Sektor lag die Eog mit einer Unterperformance von 11,59 Prozent unter dem Durchschnittswert von 17,88 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Eog in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Eog liegt bei 3,28, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 31 und wird als neutral eingestuft. Insgesamt wird die Eog daher in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Die Analysten bewerten die Eog-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 7 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 142,25 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 14,91 Prozent entspricht. Alles in allem erhält die Eog daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.