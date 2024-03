EOG Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Eog liegt bei 33,19 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beträgt 30,34, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Eog eine Dividendenrendite von 3,13 % auf, was 6,62 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 9,76 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Eog bei 121,89 USD liegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 124,84 USD, was einem Abstand von +2,42 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 115,53 USD, was einem positiven Signal von +8,06 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt die Einstufung als "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich für Eog eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft.