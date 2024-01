EOG Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Aktienkurs von Eog wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Energiesektor als schlecht bewertet, da die Rendite mit -1,99 Prozent mehr als 25 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Öl-, Gas- und Kraftstoffverbrauchsbranche beträgt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate 22,61 Prozent, wobei Eog mit 24,61 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Eog liegt bei 54,67 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, zeigt ebenfalls keine überkaufte oder überverkaufte Situation (Wert: 54,28), was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Aktie von Eog eine durchschnittliche Diskussionsintensität im Netz und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, obwohl verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Eog diskutiert wurde. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine neutrale Einschätzung.