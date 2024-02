EOG Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Eog-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders negativ bewertet, so die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Schlecht" eingestuft. Die Redaktion hat auch 7 genau berechenbare Schlecht-Signale gefunden und ordnet dementsprechend eine "Schlecht" Empfehlung zu.

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs der Eog-Aktie bei 114,25 USD, was einer Entfernung von -5,59 Prozent vom GD200 (121,01 USD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 116,51 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs als "Neutral" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 9,17 Euro, was 67 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 27 Euro. Auf Grundlage des KGV wird die Eog-Aktie daher als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.