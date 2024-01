EOG Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

In den letzten zwölf Monaten hat die Aktie von Eog eine Rendite von -6,83 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Energiesektor liegt die Performance von Eog um 32,89 Prozent unter dem Durchschnitt von 26,06 Prozent. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht". Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie überkauft ist, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen ergibt eine neutrale Einstufung für die Aktie. Die Stimmung von Anlegern in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einschätzung führt. Trotzdem haben Analysten das Wertpapier größtenteils positiv bewertet, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 146,73 USD und einer möglichen Steigerung um 30,84 Prozent vom letzten Schlusskurs. Daher erhalten sie insgesamt ein "Gut"-Rating.

