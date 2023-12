EOG Aktie: Daran scheiden sich die Geister

In den letzten Wochen konnte bei Eog eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu positiven Themen bei Eog haben. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt die Rendite von Eog bei -1,3 Prozent, was mehr als 21 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnete eine mittlere Rendite von 19,51 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während Eog mit 20,81 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Eog liegt bei 20,79, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Der RSI25 für die Eog bewegt sich bei 52, was als Indikator für eine neutrale Situation gilt. Insgesamt wird die Eog für diese Kategorie daher mit "Gut" bewertet.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Eog-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 121,02 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (124,27 USD) liegt auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt eine ähnliche Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Eog-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.