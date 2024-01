ENN Energy Holdings im Check!

Der Aktienkurs von Enn Energy hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -49,71 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" eine Unterperformance von 32,32 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gasversorgungsunternehmen" beträgt -17,38 Prozent, und Enn Energy liegt aktuell 32,32 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Enn Energy eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Enn Energy aktuell bei 76,17 HKD liegt, während der Kurs der Aktie selbst bei 58,8 HKD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -22,8 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 56,22 HKD, was einen Abstand von +4,59 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen insgesamt positive Meinungen über Enn Energy geäußert wurden, was zu dem Fazit führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Redaktion ist daher der Auffassung, dass die Aktie von Enn Energy bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.

