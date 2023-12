ENN Energy Holdings Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Enn Energy liegt bei 25,95, was als „gut“ eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 54,45 und zeigt eine „neutral“-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamtbewertung von „gut“.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Enn Energy wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, an zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün und negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt einem Tag. Aktuell zeigen sich die Anleger ebenfalls vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Enn Energy bei 83,37 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 54,8 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -34,27 Prozent und führt zu einer Bewertung von "schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 57,87 HKD, was eine Distanz von -5,3 Prozent zur Aktie ergibt und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Enn Energy bei 9,27 liegt, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 12 liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert führt zu einer Einstufung als "günstig" und erhält daher eine Gesamtbewertung von "gut" basierend auf fundamentale Kriterien.