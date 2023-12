ENN Energy-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Aktienkurs von Enn Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -49,72 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche im Durchschnitt um -16,36 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Enn Energy eine Underperformance von -33,36 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -16,36 Prozent im letzten Jahr, und Enn Energy lag 33,36 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird Enn Energy in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Enn Energy derzeit bei 81,56 HKD. Da der Aktienkurs selbst bei 56 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -31,34 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage derzeit ein Niveau von 56,87 HKD angenommen, was einer Differenz von -1,53 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, hat die Aktie von Enn Energy mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,27 ein 23 Prozent niedrigeres Bewertungsniveau als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gasversorgungsunternehmen" (12,09). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Daher erhält Enn Energy in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird Enn Energy insgesamt als "Neutral" bewertet.