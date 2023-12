ENN Energy Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Enn Energy hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv entwickelt. Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass die Aktie an zwei Tagen eine positive Stimmung aufwies, ohne dass negative Diskussionen verzeichnet wurden. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was dazu führte, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhielt.

Ein weiteres Signal, das für die Einschätzung herangezogen wurde, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser technische Indikator zeigt, dass der RSI der Enn Energy einen Wert von 25,95 aufweist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 54,45 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich dadurch eine positive Gesamteinschätzung.

Jedoch schüttet Enn Energy im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gasversorgungsunternehmen eine Dividendenrendite von 4,73 % aus, was 1,13 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Wert von 5,85 %. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Auch im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Enn Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von -49,72 Prozent erzielt hat, was 34,96 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor der Versorgungsunternehmen liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Gasversorgungsunternehmen beträgt -14,77 Prozent, und Enn Energy liegt aktuell 34,96 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.