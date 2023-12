ENN Energy Aktie: So kann man sich irren!

Der Aktienkurs von Enn Energy zeigt im Vergleich zur Durchschnittsperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" eine Rendite von -43,82 Prozent, was mehr als 29 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Gasversorgungsunternehmen" verzeichnet in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -14,76 Prozent, wobei Enn Energy mit 29,06 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Enn Energy liegt bei 72,94 Punkten, was auf ein überkauftes Wertpapier hinweist. Daraus ergibt sich ein "Schlecht"-Rating für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt weniger Schwankungen im Vergleich dazu und bewertet die Aktie als "Neutral". Insgesamt erhält Enn Energy in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Enn Energy liegt bei 4,73 %, was 1,13 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 5,85 % liegt. Aufgrund des niedrigeren Ertrags erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Stimmungsbild im Internet beeinflusst die Einschätzungen für Aktien. Für Enn Energy wird eine mittlere Diskussionstätigkeit und eine neutrale Stimmungsänderung festgestellt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für das langfristige Stimmungsbild.