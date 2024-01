ENN Energy Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Enn Energy schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Gasversorgungsbranche. Mit 4,73 % im Vergleich zu 5,91 % liegt der Unterschied bei 1,18 Prozentpunkten. Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezieht. Der RSI von Enn Energy liegt bei 33,77, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ist bei Enn Energy bei 49, was auch als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und somit als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "neutral" vergeben.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt wurde die Aktie von Enn Energy in den sozialen Medien diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den positiven Themen rund um Enn Energy. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 9,27, was 18 % unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gasversorgungsunternehmen) von 11 liegt. Demnach ist die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält somit auf dieser Stufe eine "gut"-Bewertung.