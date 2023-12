ENN Energy Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Das Gasversorgungsunternehmen Enn Energy wird derzeit als unterbewertet eingestuft, da das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) mit 9,27 rund 24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung zeigt sich, dass Enn Energy im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" eine Rendite von -49,72 Prozent erzielt hat, was mehr als 34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Gasversorgungsunternehmen" liegt die Rendite mit 33,5 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger und Investoren in Bezug auf Enn Energy zeigen sich als neutral, da die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung gering ist. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Bewertung "Neutral".

Hinsichtlich der Dividendenrendite schüttet Enn Energy eine Rendite von 4,73 % aus, was 1,15 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,88 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.