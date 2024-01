ENN Energy Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Diskussionen über Enn Energy in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Enn Energy bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Enn Energy derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Gasversorgungsunternehmen. Der Unterschied beträgt 0,91 Prozentpunkte (4,94 % gegenüber 5,85 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Enn Energy. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 36,6 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Neutral" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI zeigt sich ein ähnliches Bild, auch hier wird Enn Energy weder überkauft noch überverkauft eingestuft. Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen und je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Enn Energy haben wir langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral".