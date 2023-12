ENN Ecological Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Enn Natural Gas eine Rendite von -3,01 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Versorgungsunternehmen-Sektor 2,93 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -0,08 Prozent, und Enn Natural Gas liegt aktuell 2,93 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Enn Natural Gas besonders positiv diskutiert, wobei an neun Tagen positive Themen überwogen und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine Einschätzung von "Gut". Tiefergehende Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen, dennoch bekommt Enn Natural Gas auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der langfristige Stimmungsbild rund um die Aktie wird neben Bankanalysen auch durch die Diskussionen im Internet bestimmt. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Insgesamt wird die Aktie von Enn Natural Gas aufgrund der starken Aktivität und der positiven Änderung der Stimmung mit einer Bewertung von "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 29,46, was als überverkauft betrachtet wird. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine Bewertung von "Gut". Der RSI25 liegt bei 43, was als neutral betrachtet wird, und daher wird auch hier eine Einstufung von "Gut" vergeben. Insgesamt erhält Enn Natural Gas daher in Bezug auf den RSI eine Bewertung von "Gut".

