ENN Ecological Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI für die Enn Natural Gas-Aktie zeigt aktuell einen Wert von 35 für die letzten 7 Tage an, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 59,31 ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt.

Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche hat die Enn Natural Gas-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Underperformance von 11,81 Prozent erzielt, da diese Branche im Durchschnitt nur um -1,14 Prozent gefallen ist. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von -12,96 Prozent deutlich unter dem Durchschnittswert von -1,14 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der technischen Analyse der Enn Natural Gas-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses zeigt sich, dass der aktuelle Wert von 16,13 CNH deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 18,46 CNH liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Enn Natural Gas-Aktie zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge sowie eine kaum vorhandene Stimmungsänderung. Dadurch erhält das langfristige Stimmungsbild der Aktie ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs, des Branchenvergleichs, der technischen Analyse und des Sentiments der Enn Natural Gas-Aktie ein gemischtes Bild mit "Neutral"-Ratings in den unterschiedlichen Kategorien.