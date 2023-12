ENN Ecological Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die Analyse der Stimmung und des Buzz: Im vergangenen Monat hat sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend verschlechtert, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war höher als gewöhnlich, was zu einer zunehmenden Aufmerksamkeit der Anleger führte und somit zu einer Bewertung von "Gut". Insgesamt erhält die Enn Natural Gas-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Vergleich des Aktienkurses mit anderen Branchen: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Enn Natural Gas bei -3,01 Prozent, was mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Chemikalien"-Branche liegt die mittlere Rendite bei 0,02 Prozent, wobei Enn Natural Gas mit 3,03 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Stimmungslage der Anleger: In den sozialen Netzwerken war die Stimmung in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Allerdings hat in den letzten Tagen die negative Kommunikation über das Unternehmen zugenommen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Enn Natural Gas derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 18,29 CNH, womit der Kurs der Aktie (16,6 CNH) um -9,24 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 16,32 CNH, was einer Abweichung von +1,72 Prozent entspricht und die Aktie somit in diesem Zeitraum als "Neutral" einstuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".