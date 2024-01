ENM Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die Enm-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,41 HKD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,3 HKD, was einem Unterschied von -26,83 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,3 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält die Enm-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 25 Punkten, was darauf hindeutet, dass Enm überverkauft ist, und erhält daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 60, was bedeutet, dass Enm weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Enm-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Enm-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,23 Prozent erzielt, was 34,37 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -4,17 Prozent, und Enm liegt aktuell 26,06 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde bei Enm eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb das Sentiment insgesamt als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, und daher wird auch das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.