ENM Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Hongkonger Einzelhandelskette Enm hat eine Dividendenrendite von 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,66 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Enm-Aktie der letzten 200 Handelstage um 26,92 % vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt hingegen nur 1,72 % über dem aktuellen Kurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating. Die Anleger-Stimmung bei Enm ist insgesamt neutral, ohne klare positive oder negative Themen in den Diskussionen der letzten Wochen. Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität führt zu einem insgesamt "Neutral"-Rating. Die Enm-Aktie wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.