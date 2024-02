ENM Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) der Enm-Aktie liegt bei 33,33, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI-Wert von 60, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende weist Enm eine Ausschüttung von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel (5,65 %) als niedrig betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Enm-Aktie bei -39,77 Prozent, was mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite von Enm mit -10,33 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Enm-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,39 HKD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,275 HKD, was einem Unterschied von -29,49 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt erhält die Enm-Aktie aufgrund der genannten Kriterien eine "Schlecht"-Bewertung.