ENM Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Enm liegt der RSI7 derzeit bei 66,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 70,59, was darauf hinweist, dass Enm als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Enm in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb auch dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Dividendenpolitik von Enm wird aufgrund der niedrigeren Dividendenausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt mit "Schlecht" eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Enm derzeit bei 0,41 HKD liegt, während die Aktie selbst bei 0,29 HKD gehandelt wird. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -29,27 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 hingegen weist einen Abstand von -3,33 Prozent auf und führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Zusammenfassend erhält das Enm-Wertpapier damit hauptsächlich "Neutral"-Bewertungen, mit Ausnahme des RSI25 und der Dividendenpolitik, die als "Schlecht" eingestuft werden.