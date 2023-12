ENGlobal Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktie von Englobal hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ entwickelt. Insgesamt wurde an vier Tagen positiv über das Unternehmen diskutiert, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die Dividende weist Englobal eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 23,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 23 Prozent. Somit wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Englobal aktuell bei 1,9 USD liegt und somit -16,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -38,51 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" für die Aktie führt.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich feststellen, dass Englobal über einen längeren Zeitraum nur wenig Aktivität aufgewiesen hat. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet ebenfalls eine negative Veränderung, was die Gesamtbewertung der Aktie in diesem Punkt als "Schlecht" bestätigt.