ENGlobal Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

In den letzten beiden Wochen wurde Englobal von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich mit diesem Wert befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher lässt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Schlecht" zu. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt neutral bewertet. Betrachtet man die Intensität der Diskussionen der letzten 30 Tage, so lässt sich feststellen, dass das Unternehmen mehr Beachtung als üblich erfahren hat und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger auf sich gezogen hat. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung. Somit erhält die Englobal-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

In technischer Hinsicht ist die Englobal-Aktie mit einem Kurs von 1,6 USD derzeit +2,56 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -35,48 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Englobal-Aktie hat einen Wert von 27, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Tage mit 52,2 weder überkauft noch -verkauft. Daher wird die Aktie auf dieser Basis neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Englobal.