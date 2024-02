ENGlobal Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

In den letzten vier Wochen wurde bei Englobal eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" im Bereich Sentiment und Buzz. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch weder erhöht noch verringert, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Englobal derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,52 USD, während der Aktienkurs bei 1,26 USD liegt, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage resultiert in einem "Schlecht"-Wert mit einer Abweichung von -21,74 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt gemischte Reaktionen. Während in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen abgegeben wurden, gab es in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen. Dies führt zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Englobal liegt bei 69,44, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.